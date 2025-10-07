Haberler

Adıyaman'da Genç Kadın Eşinin Silahlı Saldırısında Ağır Yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde M.A.B., eşi B.B.'yi tartışma sonucu silahla vurdu. Başından ve kasık kısmından yaralanan B.B., hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumu ciddi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kocası tarafından silahla vurulan genç kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde M.A.B. ile eşi B.B. (22), arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.B., yanında bulunan tabancayla eşi B.B.'ye ateş etti. Başından ve kasık kısmından vurulan genç kadın B.B., kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.B., önce Kahta Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan B.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemi alırken eşini vuran M.A.B., isimli şahıs ise evde bulunan dolap içerisinde saklandığı sırada yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
