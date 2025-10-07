Adıyaman'da Genç Kadın Eşinin Silahlı Saldırısında Ağır Yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kocası tarafından silahla vurulan genç kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde M.A.B. ile eşi B.B. (22), arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.B., yanında bulunan tabancayla eşi B.B.'ye ateş etti. Başından ve kasık kısmından vurulan genç kadın B.B., kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.B., önce Kahta Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan B.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemi alırken eşini vuran M.A.B., isimli şahıs ise evde bulunan dolap içerisinde saklandığı sırada yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN