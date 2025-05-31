Adıyaman'da Genç Bıçakla Yaralandı

Adıyaman'da Genç Bıçakla Yaralandı
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Adıyaman'da dengesini kaybederek bıçağın üstüne düşen genç, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Adıyaman'da bıçağın üzerine düşerek yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi 2219. Sokak'ta Muhammed B., evinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek elinde bulunan bıçağın üzerine düştü. Bacağına saplanan bıçak nedeniyle yaralanan şahıs, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Muhammed B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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