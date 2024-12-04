Adıyaman'da Gaz Kaçağından Patlama: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evde, mutfak ocağından kaynaklanan gaz kaçağının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Burmapınar Hisar Mezrası'nda Öner Ailesinin kaldığı evde mutfak ocağından gaz kaçağı meydana geldi. Kaçk olduğunu fark etmeyen aile ocağı ateşlemesiyle patlama yaşandı. Meydana gelen patlamayla birlikte evde bulunan Sefer Öner (66) ve Safiye Öner (74) yaralandı. Yüzlerinde ve ellerinde 2. derece yanık oluşan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavileri devam eden çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN