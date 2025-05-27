Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu: 14 Kişi Yakalandı

Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu: 14 Kişi Yakalandı
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Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu: 14 Kişi Yakalandı
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Adıyaman'da masaj salonuna yapılan operasyonda, fuhuş yapıldığı iddiasıyla toplamda 14 kişi yakalandı. Baskın sırasında 7 mağdur kadın ve 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman'da fuhuş operasyonu

Masaj salonuna yapılan baskında 7'si şüpheli 14 kişi yakalandı

ADIYAMAN - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı iddia edilen mekana yapılan operasyonda aralarında mağdurlarında olduğu 14 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Altınşehir Mahallesi'nde bir masaj salonu Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince takibe alındı. 3 Ay boyunca yapılan fiziki ve teknik takipler sonucunda masaj salonuna ve belirlenen birçok şahsın adresine eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskında 7'si mağdur kadın ile 7'si şüpheli şahıs olmak üzere toplam 14 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda fantezi ürünlerin ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs ile 7 mağdur kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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