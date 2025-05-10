Adıyaman'da Freni Patlayan Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Adıyaman'da freni patladığı iddia edilen hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez 3.Çevre Yolu Önceller Cami yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 AFK 378 plakalı hafriyat yüklü kamyon iddialara göre freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Olay yerine aynı zamanda itfaiye ekipleri ile polis ekipleri de sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Devrilen kamyon ise yapılacak olan inceleme ve çalışmaların ardından kaza yerinden kaldırılacak.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN