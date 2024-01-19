Adıyaman'da freni boşalan tır başka bir tıra çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'da, freni boşalarak hızla ilerleyen tırın başka bir tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Terbizek Köyü yakınlarında Süleyman Ş., idaresindeki 73 AAV 241 plakalı tırın freni boşaldı. Tır önünde seyir halinde bulunan Abdullah A., idaresindeki 02 ADA 380 plakalı tıra çarptı. Her iki tır çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenip bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yerine AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı olan her iki sürücü Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN