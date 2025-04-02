Adıyaman'da Fıstık Kabuğu Yüklü Kamyon Devrildi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde A.Y. idaresindeki fıstık kabuğu yüklü kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada can kaybı yaşanmazken araçta hasar meydana geldi. Olay yerinde yol bir süre kapalı kaldıktan sonra trafiğe açıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde fıstık kabuğu yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe merkezinde A.Y. idaresindeki 27 BB 642 plakalı fıstık kabuğu yüklü kamyon, Yenikent yönünden şehir merkezi istikametine doğru ilerlerken Merinos Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Kaza sonrası kapanan yol, kamyonun olay yerinden kaldırılması sonrası yeniden trafiğe açıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa