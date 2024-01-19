Adıyaman'da FETÖ üyesi tutuklandı

Adıyaman Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Soruşturmalar kapsamında örgüt içerisinde kod adı kullanan, askeri okullar sınavına hazırlanan örgüt elemanlarını organize eden, terör örgütüne ait dokümanları, şifreli flash belleklere kaydederek diğer örgüt mensuplarına veren, örgüt üyeleri ile ankesörlü/büfe telefon hatları üzerinden iletişim kuran ve ayrıca örgütün yurt dışı yapılanmasında görev alan N.O. isimli şahıs Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Şanlıurfa Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ADIYAMAN