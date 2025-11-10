Adıyaman'da Fenerbahçe Forması Giyen Genç Taşlı Saldırıya Uğradı

Adıyaman'da, Fenerbahçe forması giyerek park içerisinde gezinen genç, kimliği belirsiz şahısların taşlı saldırısına uğraması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Eğriçay Parkı içerisinde giymiş olduğu Fenerbahçe formasıyla gezinen 19 yaşındaki Abdulkadir K'yi gören kimliği belirsiz şahıslar genç çocukla dalga geçerek sözlü tacizde bulundu. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Abdulkadir K., iddialara göre şahısların taşlı saldırısına uğradı. Başından yaralanan Abdulkadir K'nın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Abdulkadir K, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN