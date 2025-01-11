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Adıyaman'da Feci Kaza: Trafik Levhasına Çarpan Otomobil İkiye Katlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil, trafik levhası direğine çarparak ikiye katlandı. Kazada sürücü Burak Bal hayatını kaybederken, olay anı kameralara yansıdı. Soruşturma başlatıldı.

Trafik levhasına çarpan otomobil ikiye katlandı... Feci kaza kamerada

Feci kazada sürücü hayatını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin trafik levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Otomobilin ikiye katlandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Burak Bal (38), idaresindeki 58 BV 002 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Şanlıurfa yol ayrımı kavşağı yakınlarında şarampolde bulunan trafik levhası direğine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye katlandı. Feci kaza saniye saniye kameralara yansırken, olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, jandarma ekipleri ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ikiye katlanan otomobilin sürücüsünün sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirledi.

Adıyaman merkezde bulunan bir okulda öğretmenlik yaptığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Burak Bal'ın cenazesi olay yerindeki ekipler ile cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da Feci Kaza: Trafik Levhasına Çarpan Otomobil İkiye Katlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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