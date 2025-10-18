Haberler

Adıyaman'da Feci Kaza: 4 Kişi Ağır Yaralandı

Adıyaman'da Feci Kaza: 4 Kişi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobilinin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim B. (34), idaresindeki plakası öğrenemeyen otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa karayolu Battalhöyük köyü mevkii yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Feci kazada otomobil sürücüsü İbrahim B. ile otomobilde bulunan Kadriye B. (27) Zeynep B. (4) ve Elif B. (2) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Paramount Oteli soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Paramount Otel soruşturmasında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlerbirliği'nden bomba paylaşım: Milli takıma kaleci önerimiz

Maç sonunda bomba paylaşım: Milli takıma kaleci önerimiz
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

Ülkenin konuştuğu pozisyon
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Gençlerbirliği'nden bomba paylaşım: Milli takıma kaleci önerimiz

Maç sonunda bomba paylaşım: Milli takıma kaleci önerimiz
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu McCowan'a imza attırdı

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Milli yıldız 7 aylığına imza attı
Ateşkese rağmen İsrail askerleri iki Filistin çocuğa şiddet uyguladı

Ateşkes de dinlemiyorlar! İşte İsrail askerlerinin skandal görüntüleri
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil

Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı

Akılalmaz olay! Annesinin cesediyle birlikte günlerce bu evde yaşadı
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.