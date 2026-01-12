Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: 3 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Kahta kara yolunda meydana geldi. 02 ACU 651 plakalı Volkswagen marka otomobil, 02 DG 353 plakalı Ünal firmasına ait otobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi ezilirken, otomobilde bulunan Mahmut İzci, Zahide İzci ve Yusuf İzci olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN