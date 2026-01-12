Haberler

Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: 3 ölü, 1 yaralı

Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: 3 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerinde itfaiye, 112 ve polis ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Kahta kara yolunda meydana geldi. 02 ACU 651 plakalı Volkswagen marka otomobil, 02 DG 353 plakalı Ünal firmasına ait otobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi ezilirken, otomobilde bulunan Mahmut İzci, Zahide İzci ve Yusuf İzci olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

