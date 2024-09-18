Adıyaman'da Feci Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 ADR 631 plakalı otomobil Adıyaman'ın Kahta ilçesi Baraj mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen feci kaza sonrası hurdaya dönen otomobil ters döndü. Kazada otomobil içerisinde bulunan Sadık Ergen ve Yusuf Ilgar olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda Sadık Ergen ve Yusuf Ilgar'ın cenazeleri araçtan çıkarılarak Kahta Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN