Adıyaman'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında Hüseyin Ö., idaresindeki 25 AAY 080 plakalı otomobil ile Hamza K., idaresindeki 44 EV 192 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Hamza K., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN