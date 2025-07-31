Adıyaman'da Fare Zehri İçen Çocuk Hayat Mücadelesi Veriyor

Adıyaman'da Fare Zehri İçen Çocuk Hayat Mücadelesi Veriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 yaşındaki S.Ş., evde bulunan fare zehrini içerek fenalaştı ve hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Adıyaman'da, fare zehri içen bir çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Siteler Mahallesi'nde yaşayan 3 yaşlarındaki S.Ş., isimli kız çocuğu evde bulunan fare zehrinden içerek bir süre sonra fenalaştı. Ailesi tarafından fark edilen durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.Ş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı

İsrail, KKTC'ye gözünü dikti! 2 ülkeyle birlikte saldırı planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'nın bayrak hassasiyeti

Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyeti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.