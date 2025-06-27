Adıyaman'da Fabrikada Büyük Yangın

Adıyaman'da Fabrikada Büyük Yangın
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Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede panic yarattı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, alevlerin büyüklüğü ve yoğunluğu vatandaşlar tarafından paniğe neden oldu. Yangının, yan tarafta bulunan başka bir fabrikaya sıçrama riski bulunduğu öğrenildi. Bu nedenle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları aralıksız devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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