Adıyaman'da Fabrikada Büyük Yangın

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, alevlerin büyüklüğü ve yoğunluğu vatandaşlar tarafından paniğe neden oldu. Yangının, yan tarafta bulunan başka bir fabrikaya sıçrama riski bulunduğu öğrenildi. Bu nedenle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları aralıksız devam ediyor. - ADIYAMAN