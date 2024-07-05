Adıyaman'da Evlere Yakın Çıkan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da, evlere yakın çıkan anız yangını korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde evlere yakın bölgede anız yangını meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evlere sıçrama ihtimalinden dolayı korku ve panik yaşandı. Yangın olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangının evlere sıçramadan söndürülmesi rahat bir nefes aldırdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN