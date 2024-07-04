Adıyaman'da Evine Giren Yorgun Mermi Korku Dolu Anlar Yaşattı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evin çatısını delerek eve giren yorgun mermi korku dolu anlar yaşattı. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nereden geldiği belli olmayan yorgun mermi, Hüseyin Karakuş ve ailesinin yaşadığı binanın 7'nci katındaki çatısına isabet etti. Karakuş ailesi, çatıyı delerek odanın içine düşen yorgun mermiyi bir anda önlerinde bulunca kısa süreli panik yaşadı. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmazken, mermi nedeniyle çatıda delik oluştu. - ADIYAMAN