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Adıyaman'da evin odunluğunda yangın çıktı

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Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi'nde bir evin odunluk kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, odunlukta maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, bir evin odunluk kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında bir eve ait odunlukta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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