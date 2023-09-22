Adıyaman'da Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı
Adıyaman'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde bir sitede gerçekleşen hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin F.Ç. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Adıyaman'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde bir sitede hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler çevrede yaptıkları araştırmada, şüphelinin F.Ç. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.