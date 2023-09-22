Adıyaman'da Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde bir sitede gerçekleşen hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin F.Ç. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.