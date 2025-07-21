Adıyaman'da Evde Yangın Paniği

Adıyaman'da Evde Yangın Paniği
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Besni ilçesinde Adem Carus'a ait evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, ancak evde hasar meydana geldi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Hasan Tütün Mahallesi'nde Adem Carus'a ait evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda evde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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