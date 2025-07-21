Adıyaman'da Evde Yangın Paniği

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Hasan Tütün Mahallesi'nde Adem Carus'a ait evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda evde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN