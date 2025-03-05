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Adıyaman'da Evde Yangın Korkuttu

Adıyaman'da Evde Yangın Korkuttu
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Adıyaman merkezde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak evde hasar meydana geldi.

Adıyaman'da, bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Esensoy Parkı yakınlarında bulunan 3 katlı bir binanın 2.katında yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. Ekiplerin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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