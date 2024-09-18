Adıyaman'da Ev Yangını Korkuttu

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen ev yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Sakız köyü Hayırlı mezrasında Derviş Yalçın'a ait evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Korkuya neden olan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN