Adıyaman'da Ev Yangını: Korkulu Anlar

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Ciritmeydan Mahallesi'nde A.Ç.'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında evde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN