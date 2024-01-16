Adıyaman'da Ev ve İşyerlerinden Hırsızlık Yapan 3 Şahıs Tutuklandı
Adıyaman'da ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahıslar, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi ve tutuklandı.
Adıyaman'da, ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde ev ve iş yerlerinde hırsızlık yapan M.K, S.B, ve Y.K, isimli şahıslar polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN