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Adıyaman'da Esrar Operasyonu: 150 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Adıyaman'ın İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, B.U. isimli şahsın evinde 150 gram kubar esrar, 5 gram cannobiond ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon sonucunda B.U. gözaltına alındı.

Adıyaman'ın İl Jandarma komutanlığı ekiplerince 1 adrese yapılan operasyonda esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini engellemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında B.U., isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 150 gram kubar esrar, 5 gram cannobiond, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon sonrası B.U., isimli şahıs gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Güvenlik 3-sayfa Güncel

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