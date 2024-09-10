Adıyaman'da Esrar Operasyonu: 150 Gram Esrar Ele Geçirildi

Adıyaman'ın İl Jandarma komutanlığı ekiplerince 1 adrese yapılan operasyonda esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini engellemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında B.U., isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 150 gram kubar esrar, 5 gram cannobiond, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon sonrası B.U., isimli şahıs gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN