Adıyaman'da Eski Muhtara Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Eski Muhtara Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde eski köy muhtarı Halil Yıldırım'a yapılan silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Saldırgan psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 20 yaşındaki A.Y. gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde eski köy muhtarının evine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni'ye bağlı Oyratlı köyünde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 20 yaşındaki A.Y. ile köyün eski muhtarı Halil Yıldırım arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.Y., yanında bulunan av tüfeğiyle eski muhtarın evine doğru ateş açtı.

Açılan ateş sonucu evin bahçesinde bulunan Halil Yıldırım ve Mustafa Yıldırım yaralandı. Yaralanan Halil Yıldırım ve yanındaki akrabası Mustafa Yıldırım, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırıyı gerçekleştiren A.Y. gözaltına alındı. Şahsın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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