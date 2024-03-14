Adıyaman'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

Adıyaman'da eşini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Kavi Caddesi üzerinde ikamet eden Naile Y. (71) ile eşi Abuzer Y. (72) arasında tartışma çıkmış, Abuzer Y., eşi Naile Y.'yi eline aldığı bıçakla defalarca bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Naile Y., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan Abuzer Y., Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada 1.Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Abuzer Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN