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Adıyaman'da Elektronik Eşya Dolandırıcıları Yakalandı

Adıyaman'da Elektronik Eşya Dolandırıcıları Yakalandı
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Adıyaman'da sosyal medya üzerinden 'Elektronik eşya çekilişinden hediye kazandınız' diyerek dolandırıcılık yapan 6 kişi yakalandı. Şahıslar, insanları katılım ve gümrük vergisi adı altında dolandırmıştı.

Adıyaman'da, sosyal medya üzerinden 'Elektronik eşya çekilişinden hediye kazandınız' diyerek vatandaşları dolandıran şahıslar operasyonla yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yürütülen nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili soruşturmada kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden 'Elektronik eşya çekilişinden hediye kazandınız' vaadi ile kişilerle iletişime geçip katılım ve gümrük vergisi ücreti gibi banka hesaplarına para gönderten şahıslar tespit edildi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde Osmaniye'de 4, Adana'da 1, İstanbul'da ise 1 şahsın olduğu tespit edildi. Belirlenen adresler polis ekiplerince tek tek basıldı. Yapılan baskında şahısların adresleri arandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan toplam 6 şahıs, getirildiği Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şahıs, Adıyaman Adliyesi'nde sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Sosyal Medya Teknoloji Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk Medya

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