Adıyaman'da Elektronik Eşya Çalan Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bir işyerinden elektronik eşya çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Y.G. isimli şahsın işlettiği telefoncu dükkanından akıllı saat, cep telefonu, bilgisayar ve bluetooth kulaklık çalındı. Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde bahse konu ürünleri çalan şahsın H.B.B. olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs, yapılan operasyon sonucu çaldığı eşyalar ile birlikte yakalandı.

Çalınan eşyalar sahibine teslim edilirken şüpheli şahıs ile ilgili yasal işlem başlatıldı. - ADIYAMAN