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Adıyaman'da Elektrikli Bisikletin Üzerine Ağaç Dalı Düştü: 1 Yaralı

Adıyaman'da Elektrikli Bisikletin Üzerine Ağaç Dalı Düştü: 1 Yaralı
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Adıyaman'da seyir halindeki bir elektrikli bisikletin üzerine ağaç dalı düştü. Olayda yaralanan sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman kent merkezinde seyir halindeki elektrikli bisikletin üzerine ağaç dalı düştü. Meydana gelen akıl almaz olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde Cemal Etfin idaresindeki elektrikli bisikletin üzerine kaldırımda bulunan dev çınar ağacındaki kırılan dal düştü. Sürücünün kafasına isabet eden dal ile birlikte sürücü yere yığıldı. Çarşı merkezinde yaşanan akıl almaz olayda yaralanan Cemal Etfin'in yardımına vatandaşlar koştu. Ağaç dalı altında kalan Cemal Etfin, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cemal Etfin, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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