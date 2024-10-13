Adıyaman'da Elektrikli Bisiklete Otomobil Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen elektrikli bisiklete otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Turgut Reis Mahallesi eski devlet hastanesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, trafik ışıklarında kırmızı yandığı sırada geçiş yapan Abdurrahman Nogu idaresindeki elektrikli bisiklete, Mustafa C. idaresindeki 02 BA 081 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Abdurrahman Nogu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN