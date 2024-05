Adıyaman'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi Valilik yakınlarında Can D. idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada Can D. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Can D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN