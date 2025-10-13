Haberler

Adıyaman'da Elektrikli Bisiklet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Elektrikli Bisiklet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Adıyaman Vartana Bölgesi'nde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü B.K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, B.K., idaresindeki elektrikli bisiklet ile sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen motosiklet Vartana Bölgesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü B.K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
