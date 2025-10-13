Adıyaman'da Elektrikli Bisiklet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Adıyaman Vartana Bölgesi'nde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü B.K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, B.K., idaresindeki elektrikli bisiklet ile sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen motosiklet Vartana Bölgesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü B.K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa