Adıyaman'da Elektrikli Bisiklet Devri, 3 Yaralı

Adıyaman'da Elektrikli Bisiklet Devri, 3 Yaralı
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Adıyaman'da eteğin tekere dolanması sonucunda devrilen elektrikli bisiklette 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, eteğin tekere dolanması sonucu devrilen elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf T., idaresindeki elektrikli bisikletin arka tekerine Fatma T'ye ait etek dolandı. Eteğin tekere dolanması sonucu elektrikli bisiklet kontrolden çıkarak Örenli TOKİ mevkiinde devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Yusuf T., ile elektrikli bisiklette bulunan Fatma T., ve 6 yaşındaki Elif T., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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