Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Elektrik Trafosu Patladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik trafosu kısa devre yaparak yangın çıkardı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Adıyaman'da aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik trafosu patladı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Adıyaman Merkez Yeşilyurt Mahallesi 2757 Sokak'ta kaldırımda bulunan elektrik trafosu yüksek sıcaklık nedeniyle kısa devre yaptı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adıyaman'da, elektrik trafosu da sıcaklığa dayanamadı.

Sıcak hava nedeniyle trafonun içindeki kabloların yandı. Yangında trafodan dumanlar yükseldi. Mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler tarafından elektrikler kesilerek, itfaiye tarafından da yangın büyümeden söndürüldü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilyurt Adıyaman Acil Durum Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title