Adıyaman'da Elektrik Tesisatında Yangın

Adıyaman'da Elektrik Tesisatında Yangın
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Adıyaman'da bir binanın ön kısmında elektrik tesisatında çıkan yangın, vatandaşları korkuttu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Adıyaman'da bir binanın ön kısmında elektrik tesisatında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Çırçır Deresi yakınlarında bulunan bir binanın önünde elektrik tesisatında yangın çıktı. Zaman zaman tesisatta patlamalara da neden olan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tesisatta hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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