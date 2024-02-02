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Adıyaman'da Elektrik Jeneratöründe Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Adıyaman merkez Örenli Mahallesinde yapımı süren konut inşaatlarının elektrik jeneratöründe çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Adıyaman'da elektrik jeneratöründe çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Adıyaman merkez Örenli Mahallesinde yapımı süren konut inşaatlarının elektrik jeneratöründe yangın çıktı. Yangını fark eden görevliler yangına müdahale ederek, itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek, yangının büyümesini engelledi.

Yangın çıkış sebebi araştırıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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