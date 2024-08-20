Adıyaman'da Elektrik Hattı Patladı

Adıyaman'da, bulunduğu yerden koparak aşağıya düşen ve park edilmiş bir araç yanında patlayan elektrik hattı yürekleri ağza getirdi.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında direkten kopan elektrik hattı park edilmiş bit otomobilin yanına düştü. Yere düşen hat yerde patlamalara neden oldu. Dakikalarca süren ve korkuya neden olan patlamalar elektrik hattının kesilmesiyle sona erdi. - ADIYAMAN