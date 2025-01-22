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Adıyaman'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Adıyaman'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı
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Adıyaman'da bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.D. idaresindeki 02ADH 582 plakalı otomobil, Adıyaman merkeze bağlı Dardağan Köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü A.D. ile otomobilde bulunan A.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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