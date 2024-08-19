Adıyaman'da Elektrik Direği Üzerindeki Leylek Yuvası Alev Aldı

Adıyaman'da, elektrik direği üzerinde bulunan leylek yuvası alev alarak cayır cayır yandı.

Adıyaman merkeze bağlı Bozhöyük Köyünün Bardakçı Mezrasında bulunan bir elektrik direği üzerine leylekler tarafından yapılan yuva elektrik tellerinden dolayı alev aldı. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yanan leylek yuvası söndürüldü. - ADIYAMAN