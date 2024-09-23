Adıyaman'da, elektrik akımına kapılan kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Tepecik Köyünde ikamet eden Hasan Y. (42), kaldığı konteynerin kapısını tuttuğu sırada elektrik akımına kapıldı. Akıma yakalanarak yaralanan Hasan Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hasan Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN