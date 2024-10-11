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Adıyaman'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'ın İndere bölgesinde kalıcı konut inşaatında çalışan 26 yaşındaki Fırat Polat, elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere (Zey) bölgesinde devam eden kalıcı konut inşaatlarında çalışan Fırat Polat (26), elektrik akımına kapıldı. Burada çalışan arkadaşları tarafından fark edilen olay sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fırat Polat, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fırat Polat, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polat'ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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