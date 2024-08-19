Adıyaman'da, elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Doyran Köyü yakınlarında evinin önünde aracını tazyikli su makinesiyle yıkayan 23 yaşındaki Mustafa Çınar, elektrik akımına kapıldı. Makineden kaynaklandığı tahmin edilen elektrik akımına kapılan Mustafa Çınar, yakınları tarafından araca bindirilerek hastane yolu tutuldu. İhbar üzerine olay yerine ilerleyen ambulansa alınan Mustafa Çınar, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çınar, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Çınar'ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN