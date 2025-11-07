Adıyaman'da, elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde 7 yaşındaki Fahri E., isimli kişi evde bulunan bir cihazın kablosuna dokunması sonucu elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan çocuk yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN