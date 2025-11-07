Adıyaman'da Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Yaralandı
Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde 7 yaşındaki bir çocuk, evdeki bir cihazın kablosuna dokunarak elektrik akımına kapıldı. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da, elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde 7 yaşındaki Fahri E., isimli kişi evde bulunan bir cihazın kablosuna dokunması sonucu elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan çocuk yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa