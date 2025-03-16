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Adıyaman'da Elektrik Akımına Kapılan 2 İşçi Ağır Yaralandı

Adıyaman'da Elektrik Akımına Kapılan 2 İşçi Ağır Yaralandı
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Adıyaman'da altyapı çalışmaları sırasında elektrik akımına kapılan iki işçi, ağır yaralandı. Olayın ardından çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, elektrik akımına kapılan 2 işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde iddialara göre yapılan bir alt yapı çalışmaları esnasında H.İ., ile M.Y., isimli 2 işçi elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan her iki işçi ağır yaralandı. İşçilerin akıma kapılmasıyla elektrik hattında aynı zamanda patlama yaşanarak yangın çıktı. Yangın, çevredeki vatandaşların çabalarıyla söndürüldü. Yaralı işçiler ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki işçinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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