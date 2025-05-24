Adıyaman'da Ekili Alan Yakınında Yangın Çıktı

Adıyaman'da Ekili Alan Yakınında Yangın Çıktı
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Adıyaman'nın Alitaşı Mahallesi'nde çıkan yangın, ekili alanın yanını etkileyerek kısa sürede büyüdü. Olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da ekili alan yanında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Buhara Evleri yakınlarında yer alan ekili alan yanında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yangın olay yerine gelen ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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