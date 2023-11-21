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Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda zanlı tutuklandı

Adıyaman'da gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüphelinin kimliği belirlendi. Çalınan bazı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, diğer malzemelerin sahiplerinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.