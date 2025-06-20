Adıyaman'da Düşen Kız Çocuğuna Polis Ekiplerinden Örnek Müdahale

Adıyaman'da Düşen Kız Çocuğuna Polis Ekiplerinden Örnek Müdahale
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Adıyaman'da düşerek baygınlık geçiren 15 yaşındaki H.T. isimli kız çocuğuna polis ekipleri hızla müdahalede bulundu. Yüz üstü yatarken bulunan H.T., ekip aracı ile hastaneye götürüldü ve sağlık durumu iyi olduğu açıklandı.

Adıyaman'da eve gitmek isterken düşerek başını taşa vurup yol kenarında baygınlık geçiren kız çocuğu için polis ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Vartana bölgesinde eve giden 15 yaşlarındaki H.T. isimli kız çocuğu, ayağının takılıp yere düşmesi ve başını taşa vurması sonucu baygınlık geçirdi. Bu esnada devriye görevi yapan polis ekipleri, yol kenarında yüz üstü hareketsiz yatan H.T.'yi fark etti. Polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirerek ambulans talebinde bulundu. Bir süre sonra ambulansın gecikeceğini fark eden polis ekipleri zaman kaybetmemek için H.T.'yi ekip aracı ile hastaneye götürdü. Burada doktorlar tarafından müdahale edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. H.T.'nin ailesi örnek davranış sergileyen polis ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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