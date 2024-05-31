Adıyaman'da Durumundan Şüphelenilen Şahıstan Tabanca Ele Geçirildi

Adıyaman'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenilerek durdurduğu şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sakarya Caddesi üzerinde devriye görevi yürüten polis ekipleri durumundan şüphelendikleri N.B., isimli şahsı durdurarak arama yaptı. Şahsın yapılan üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 17 adet mermi ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN