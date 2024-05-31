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Adıyaman'da Durumundan Şüphelenilen Şahıstan Tabanca Ele Geçirildi

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Adıyaman'da polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca ve mermiler bulundu.

Adıyaman'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenilerek durdurduğu şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sakarya Caddesi üzerinde devriye görevi yürüten polis ekipleri durumundan şüphelendikleri N.B., isimli şahsı durdurarak arama yaptı. Şahsın yapılan üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 17 adet mermi ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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